Alegre, estudiosa e com um sonho: conhecer a cantora Taylor Swift. Esta era Ana Clara Benevides Machado, 23 anos, fã que morreu depois de passar mal durante o show da norte-americana no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17). O mais perto que conseguiu foi ir até o Estádio Nilton Santos, com a amiga Daniele Menin, para acompanhar a apresentação da artista que mais admirava.