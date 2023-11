Rio (quase) 40 graus. Fazia muito calor quando Taylor Swift subiu ao palco do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, pouco depois das 19h30min desta sexta-feira (17). A cantora realizou o primeiro dos três shows da The Eras Tour em terras cariocas. A última apresentação é no domingo (19). Na semana que vem é a vez de São Paulo.