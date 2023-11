É bom viajar. Tocar pelo mundo afora. Já se sabe que Nova York é bom, e Paris pode ser demais. Mas voltar a se apresentar em casa, diante de milhares de pessoas, tem outro peso. A banda porto-alegrense Papas da Língua retoma as atividades com a formação original para a primeira edição gaúcha do Festival Turá, que ocorre neste sábado (18) e domingo (19), sempre a partir da 13h – o show do Papas é no sábado, às 16h45min.