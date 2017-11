A Polícia Civil remeteu ao Poder Judiciário o inquérito que indicia por estelionato um casal envolvido com a venda de ingressos falsos para o show da banda britânica Coldplay , a ser realizado no próximo dia 11 em Porto Alegre. O homem, de 32 anos, e a mulher, de 23, responderão pelo crime de estelionato. O titular da 20ª delegacia de Polícia da Capital, Tiago Baldin, não descarta que mais de 200 pessoas tenham sido vítimas da dupla de estelionatários.

Entretanto, o número de vítimas confirmadas é menor — cerca de 35 vítimas registraram boletim de ocorrência. A produtora Eventim está oferecendo um serviço de verificação de autenticidade dos bilhetes na 20ª Delegacia de Polícia. Nesta quarta-feira, entre 14h e 17h, pessoas que compraram ingressos podem se dirigir ao local e verificar se as entradas são verdadeiras. Conforme o delegado Baldin, os bandidos agiram sempre da mesma forma.

— A mulher oferecia através das redes sociais e depois via WhatsApp. O homem era o responsável por entregar os bilhetes. Pelo que constatamos, em grante parte dos casos, a transação ocorria nas rodoviárias. O golpe já foi aplicado em Porto Alegre, algumas cidades do interior, e a gente acredita que existam vítimas também em Santa Catarina — disse.

O show da banda britânica Coldplay ocorre no próximo dia 11, na arena do Grêmio. Os ingressos se esgotaram em duas horas pela internet e em cinco horas nas bilheterias. O grupo irá apresentar o show da turnê A Head Full Of Dreams, que começou em 2016.