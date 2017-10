Eduardo Paganella / Agencia RBS

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem e uma mulher que comercializavam ingressos falsos para o show da banda Coldplay, que acontece no mês de novembro em Porto Alegre. A ação da Delegacia do Consumidor e da 20ª Delegacia de Polícia ocorreu na tarde desta terça-feira (25), no centro da Capital.

O homem foi detido em flagrante logo após repassar dois ingressos a uma vítima, por R$ 1.050, na Estação Rodoviária. Na sequência, os policiais foram até um flat em que o casal estava hospedado e encontrou a mulher com outros 63 ingressos falsos.

O titular da Delegacia do Consumidor, Rafael Liedke, disse que recebeu denúncias sobre as entradas falsas para o show. Depois, teve auxílio de uma pessoa, que se passou por interessada em comprar os bilhetes, para chegar até o casal. Os ingressos são considerados de má qualidade, sendo bem diferentes dos originais.

— Esses bandidos geralmente confeccionam os ingressos em outros Estados, no caso desses em São Paulo, e vendem aqui. A gente logrou êxito em prender o casal. Eles estavam na posse de mais de 60 ingressos do show do Coldplay. É um prejuízo estimado em mais de R$ 30 mil — disse.

A ação também teve participação de integrantes da 20ª DP, coordenada pelo delegado Arthur Raldi.