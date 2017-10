Assim que a assinatura for confirmada, a Central de Atendimento ao Assinante entrará em contato com as instruções de retirada dos ingressos. Mas é melhor correr, porque os ingressos são limitados. A assinatura pode ser feita pela internet, neste link , ou pelo telefone, no número 0800 642 8222.

Os demais ingressos para a apresentação dos britânicos, que vêm a Porto Alegre com a turnê A Head Full of Dreams, já estão esgotados. Os shows desta turnê do Coldplay já passaram por América Latina, Europa, Ásia, Austrália e América do Norte, vendendo 4,6 milhões de ingressos. São espetáculos de pirotecnia, com direito a lasers, telões imensos, confetes e balões.