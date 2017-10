Um decisão judicial proibiu que Caetano Veloso se apresentasse nesta segunda-feira (30) no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A ação civil pública que impossibilitou a apresentação alegava questões de segurança e apontava que a ocupação já tinha liminar de reintegração de posse confirmada.

O show de Caetano seria em apoio à luta por moradia e à marcha que os integrantes da ocupação pretendem realizar na terça-feira (31) rumo à sede do governo do estado de São Paulo. Em conversa com jornalistas no local, Caetano disse que esta é a primeira vez que se viu impedido de cantar desde o final da Ditadura Militar.