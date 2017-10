Caetano Veloso e Paula Lavigne, empresária e mãe dos filhos do cantor, estão processando o Movimento Brasil Livre (MBL) e o ator Alexandre Frota depois de o grupo postar nas redes sociais que Caetano teria cometido pedofilia ao manter relações sexuais com Paula Lavigne. Os dois se casaram quando ela tinha 13 anos e ele, 40. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.