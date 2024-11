O segundo final de semana da 70ª Feira do Livro está repleto de atrações para os amantes da literatura. Neste domingo (10), a autora argentina Claudia Piñero estará no Auditório Barbosa Lessa, do Espaço Força e Luz, às 17h30min, para um bate-papo com os leitores. O encontro será mediado por Lu Thomé.