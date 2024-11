Criado em 2016, o Grupo de Investigação do Grupo RBS (GDI) é uma referência para a reportagem investigativa no Rio Grande do Sul, somando matérias que motivaram mudanças na sociedade e conquistaram dezenas de prêmios. A consolidação dessa trajetória está documentada na obra GDI – Bastidores e Prática do Jornalismo Investigativo, que ganhará sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre neste sábado (9), às 18h.