Um livro que documenta a criação do Grupo de Investigação (GDI) do Grupo RBS e sua consolidação como referência para a reportagem investigativa no Rio Grande do Sul e no país. Esta é a proposta de GDI: Bastidores e prática do jornalismo investigativo, que será lançado nesta segunda-feira (15), a partir das 18h30min, no foyer do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, junto a uma sessão de autógrafos aberta ao público.