Fabrício Carpinejar tem muito a dividir com quem já atravessou a fronteira dos 40 anos. Com dois filhos adultos, os pais idosos e ainda vivos, ele tem propriedade para refletir sobre as dificuldades da paternidade, a necessidade de humanizar figuras tão heroicas, porém, tão humanas quanto pai e mãe, a passagem indelével do tempo e outros assuntos que causam sobressalto em que já trilhou metade do percurso da vida.