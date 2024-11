Neste sábado (9), às 19h, o escritor e colunista Fabrício Carpinejar autografa seu livro mais recente, Se Eu Soubesse, na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. A sessão ocorre na Praça de Autógrafos Gerdau. Para as primeiras cem pessoas da fila, haverá distribuição de guardanapo poético original do autor.