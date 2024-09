Dica de leitura Notícia

O que estou lendo: "Era das Revoluções: Progresso e Reação de 1600 Até o Presente", de Fareed Zakaria

Colunista Rodrigo Lopes indica livro do jornalista da CNN que analisa as grandes mudanças globais do presente à luz do que vivenciamos no passado

20/09/2024 - 13h00min