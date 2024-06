Com categorias a menos e inédita recompensa em dinheiro, Prêmio Minuano de Literatura é alvo de críticas da classe artística

Entre os principais reconhecimentos literários do Rio Grande do Sul, o Prêmio Minuano de Literatura é alvo de críticas porque a recente edição extinguiu categorias tidas como tradicionais e importantes, como crônica e texto dramático, reduzindo a apenas cinco. Na quarta-feira (19), 11 entidades literárias e artísticas divulgaram uma carta aberta endereçada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), que realiza a premiação por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL).