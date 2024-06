Metade das barracas que participam Feira do Livro de Porto Alegre são de um mesmo fornecedor, Ciro Humberto Lima Rodrigues, cujo depósito, em Eldorado do Sul, foi inundado pela enchente de maio. Embora não saiba precisar os danos, ele garante que vai batalhar para recuperar o que foi prejudicado e deixar todos os 36 estandes de madeira prontos para uso na próxima edição do evento, que vai celebrar 70 anos.