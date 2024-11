Nem tudo foram boas notícias para o Inter na goleada sobre o Bragantino, neste domingo (24), no Beira-Rio. O fato ruim foi o cartão recebido por Borré, que estava pendurado e não poderá encarar o Flamengo na próxima rodada. Após a partida, o técnico Roger Machado confirmou que Valencia será o substituto e projetou que a característica da partida no Maracanã poderá favorecer ao jogo do equatoriano.