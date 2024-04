O cartunista Ziraldo Alves Pinto, falecido na tarde do sábado (6), será velado na manhã de domingo (7), às 10h, no Museu de Arte Modena do Rio de Janeiro (MAM). No início da noite, a família chegou a divulgar a sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) como local do velório, mas, horas depois, soltou um novo comunicado com o novo local.