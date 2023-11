O poeta, cronista, colunista de GZH e jornalista Fabrício Carpinejar marcou presença em diversos eventos da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre: autografou seu novo livro Manual do Luto, promoveu uma oficina, participou de um painel e viu seu irmão lançar seu primeiro livro – dando continuidade ao legado da família, que já conta com três patronos do principal evento literário de Porto Alegre, incluindo sua mãe, Maria Carpi, e seu pai, Carlos Nejar.