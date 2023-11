Nem o tempo nublado desmotivou os visitantes de circularem pelos corredores da Feira do Livro de Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (9). Os leitores procuram por obras na Praça da Alfândega sem se importarem se chove ou não. Esta é uma tônica desta edição do evento: sempre se percebe muita gente conferindo os balaios de saldos e os lançamentos. E dificilmente alguém sai de lá com as mãos vazias.