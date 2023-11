A literatura indígena terá destaque na programação da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre nesta quinta-feira (9). A partir das 18h, no Espaço Petrobras Carlos Urbim, cinco escritores se reúnem no bate-papo Palavras da Terra. A proposta da ação é refletir sobre o papel da escrita para a preservação da cultura dos povos originários.