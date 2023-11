A Feira do Livro de Porto Alegre conta com diferentes personagens circulando entre as bancas, como autores, livreiros e visitantes. O escritor Esteban Rey Fontan, 51 anos, poderia passar despercebido enquanto passeia pelos corredores da Praça da Alfândega se não fosse por dois detalhes – carrega uma coelhinha marrom por onde transita e veste preto de cima a baixo.