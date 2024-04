A relação entre homens e mulheres — que alguns chamam de "guerra dos sexos" — é o tema da peça A Comédia dos Amantes, produção gaúcha que estreia no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), em Porto Alegre. As sessões serão nesta terça (23) e na quarta-feira (24), às 20h, com ingressos a partir de R$ 30, à venda no site do São Pedro ou na hora, no local.