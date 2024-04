Os vencedores dos prêmios Açorianos de Teatro e Circo e Tibicuera de teatro infantojuvenil foram divulgados na noite desta quarta-feira (27), em cerimônia no Teatro Renascença, em Porto Alegre. Doze categorias foram premiadas pela Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa da prefeitura, além do prêmio especial do júri para cada uma das premiações.