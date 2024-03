Foi divulgada nesta quarta-feira (6) a programação de reabertura do Teatro de Câmara Túlio Piva, que também antecipou a data de reinauguração: do dia 20 de março para o dia 19. Na cerimônia prevista para começar a partir das 19h, haverá pocket show de Rodrigo e Rogério Piva, netos do cantor e compositor gaúcho que dá nome ao espaço.