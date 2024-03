Considerado um dos precursores do teatro contemporâneo, o francês Alfred Jarry (1873-1907) criou um personagem tido como antecipação do surgimento de líderes autoritários e sanguinários no início do século 20, como Hitler, Mussolini e Stálin. Pai Ubu é grotesco e cruel, e, apesar das desgraças que provoca e do consequente sentimento de esperança em um futuro mais evoluído, volta e meia surge em roupagens e nomes diferentes.