No ano em que completa 25 anos de fundação, a Cachorro Grande volta a se reunir. Além de estar confirmada como atração da segunda edição porto-alegrense do Festival Turá, que será realizada nos dias 25 e 26 de maio no Anfiteatro Pôr do Sol, a banda deverá se apresentar em algumas capitais no segundo semestre. Também está previsto um documentário que contará a trajetória do grupo, que deve sair na segunda metade do ano.