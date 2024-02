Apesar do nome, Eu te Amo não é um espetáculo sobre amor. Ou, ao menos, não só sobre isso. Estrelada por Juliana Martins e Sergio Marone, a peça usa o sentimento como pano de fundo para um mergulho intenso na questão humana, abordando nuances como o medo, o desejo, a insegurança, o tesão, a euforia, a solidão e, enfim, costurando tudo, o amor. As temáticas ganham o palco do Theatro São Pedro nas noites desta terça (23) e quarta-feira (24), às 20h, integrando a programação do festival Porto Verão Alegre, que se estende até 8 de fevereiro.