Caricatura de um país bagunçado, a Sbornia completa 40 anos. Surgiu no fim da ditadura militar no Brasil, durante as Diretas Já, conquistou o público durante a redemocratização, passou por governos de esquerda e de direita e segue se reeditando. Antes Tangos e Tragédias, agora Sbornia Kontr'Atraka, o espetáculo morreu e ressurgiu nos palcos de Porto Alegre e de todo o Brasil, mas principalmente no Theatro São Pedro (TSP), onde retorna para a tradicional temporada de verão, a partir desta sexta-feira (19) até 4 de fevereiro, de sexta a domingo.