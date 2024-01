Na hora marcada para a entrevista, Luciano Alabarse pediu para atrasar dois minutinhos para finalizar um compromisso inadiável: mandar um Pix para a livraria da qual estava comprando novas obras, as quais já estava ansioso para devorar. É um leitor voraz. Isso explica o surgimento do seu mais novo espetáculo, Sangue e Pudins, que faz a sua estreia no Porto Verão Alegre, em curta temporada, desta terça-feira (16) até quinta (18).