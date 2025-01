Quem é a atriz que pode conquistar o status de EGOT se vencer o Oscar em 2025

Cynthia Erivo pode ganhar um dos status mais almejados no mundo do entretenimento no dia 2 de março. Caso vença o Oscar de melhor atriz, categoria na qual foi indicada pelo papel de Elphaba Thropp no musical Wicked, a artista será uma das poucas com o título de EGOT.

A sigla é usada para indicar quem já ganhou os prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony, denominação que apenas 23 personalidades carregam hoje (veja a lista abaixo). Eles representam as maiores honrarias do mundo da televisão, da música, do cinema e do teatro, respectivamente.

Em 2016, Cynthia venceu o Tony de melhor atriz pelo trabalho como Celie, protagonista da peça A Cor Púrpura. O mesmo projeto lhe rendeu o Grammy de melhor álbum de teatro musical no ano seguinte, além do Emmy de melhor performance para o elenco, que se apresentou no programa Today Show, da televisão americana.

O único prêmio que falta na lista da estrela é o Oscar. Em 2020, a inglesa concorreu pelo papel de Harriet Tubman, uma abolicionista americana, no longa Harriet. Agora, disputa o prêmio de melhor atriz pelo papel em Wicked, ao lado das estrelas Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância) e Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui).

Elenco e produção de "Wicked" no Globo de Ouro, ocasião em que venceram a categoria de melhor realização cinematográfica e em bilheterias. ROBYN BECK / AFP

O prestigioso status de EGOT

Elton John foi o último artista a entrar na lista seleta dos EGOTs, ao vencer o Emmy 2024 na categoria melhor especial de variedades, pelo show Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium. A premiação, de janeiro do ano passado, reconheceu as obras lançadas no ano anterior.

Além dele, mais 22 artistas no mundo são EGOT, sendo que 18 alcançaram o título de forma convencional, ou seja, concorreram em alguma categoria em uma premiação e venceram.

Outros cinco receberam algum dos quatro prêmios de maneira honorária, sendo homenageados pela carreira. São eles: Barbra Streisand, Liza Minnelli, Harry Belafonte, Quincy Jones e James Earl Jones.

Confira a lista completa:

Richard Rodgers (Oscar 1945, Tony 1950, Grammy 1960 e Emmy 1962) Helen Hayes (Oscar 1932, Tony 1947, Emmy 1953 e Grammy 1976) Rita Moreno (Oscar 1961, Grammy 1972, Tony 1975, Emmy 1977) John Gielgud (Tony 1961, Grammy 1979, Oscar 1981 e Emmy 1991) Audrey Hepburn (Oscar 1953, Tony 1954, Emmy 1993 e Grammy 1994) Marvin Hamlisch (Oscar 1973, Grammy 1874, Tony 1876 e Emmy 1995) Jonathan Tunick (Oscar 1977, Emmy 1982, Grammy 1988 e Tony 1997) Mel Brooks (Oscar 1968, Emmy 1997, Grammy 1998 e Tony 2001) Mike Nichols (Grammy 1961, Tony 1964, Oscar 1967 e Emmy 2001) Whoopi Goldberg (Grammy 1985, Oscar 1990, Emmy 2002 e Tony 2002) Scott Rudin (Oscar 1984, Emmy 1994, Grammy 2008 e Tony 2011) Barbra Streisand (Grammy 1963, Emmy 1965, Oscar 1968 e Tony 1970) Liza Minnelli (Tony 1965, Oscar 1972, Emmy 1973 e Grammy 1990) James Earl Jones (Tony 1979, Grammy 1977, Emmy 1991 e Oscar 2012) Andrew Lloyd Weber (Emmy 2018, Grammy 1981, Oscar 1996 e Tony 1980) Robert Lopez (Tony 2004, Emmy 2008, Grammy 2012 e Oscar 2014) Harry Belafonte (Tony 1954, Emmy 1960, Grammy 1961 e Oscar 2014) Quincy Jones (Tony 2016, Emmy 1977, Grammy 1964 e Oscar 1994) John Legend (Grammy 2006, Oscar 2015, Tony 2017 e Emmy 2018) Alan Menken (Oscar 1989, Grammy 1990, Tony 2012 e Emmy 2020) Jennifer Hudson (Oscar 2007, Grammy 2009, Emmy 2021 e Tony 2022) Viola Davis (Tony 2001, Emmy 2015, Oscar 2017 e Grammy 2023) Elton John (Grammy 1971, Oscar 1995, Tony 1998 e Emmy 2024)

Quem é Cynthia Erivo

Aos 38 anos, a britânica de Stockwell, Londres, acumula fãs com uma carreira consolidada como atriz, produtora e cantora. Ela ganhou notoriedade com uma série de papéis em obras como A Cor Púrpura, As Viúvas, Harriet, The Outsider e Genius, segundo o IMDb.

Conforme O Globo, ela cursou psicologia musical na University of East London até ser chamada para estudar atuação na Royal Academy of Dramatic Art. Bissexual e filha de imigrantes nigerianos, Cynthia frequentemente advoga pela população queer e negra.

Além do trabalho nos palcos e nas telas, ela é conhecida pelo destaque no mundo da moda, chamando atenção com os looks que veste nos tapetes vermelhos.

Sucesso como a Bruxa Má do Oeste

Em Wicked, adaptação cinematográfica do sucesso que dominou os palcos da Broadway em 2003, Cynthia é Elphaba Thropp, papel vivido na versão original pela estrela Idina Menzel (Frozen, Rent). A história funciona como um spin-off de O Mágico de Oz, obra que lançou a carreira de Judy Garland, em 1939.

Pelo papel, a atriz acumula elogios da crítica especializada e de uma legião de fãs do teatro musical. Ainda segundo O Globo, a artista cantou ao vivo durante as gravações, mesmo nas cenas em que estava suspensa no ar.

A trama de Wicked, focada em como a jovem Elphaba veio a se tornar a poderosa Bruxa Má do Oeste, mostra o crescimento da personagem em meio a um universo mágico, com animais falantes e aulas de feitiçaria. Também apresenta a relação da protagonista com Glinda, a Boa, interpretada por Ariana Grande no longa.