Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2025; veja lista

Fernanda Torres disputa o prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025. Alile Dara Onawale / Divulgação

Agora que os filmes indicados ao Oscar 2025 foram divulgados, chegou a hora de assistir a todas as produções e escolher suas favoritas. Zero Hora preparou uma lista com as informações de onde assistir aos filmes que irão concorrer ao prêmio.

O longa brasileiro Ainda Estou Aqui fez história com indicações nas categorias de melhor atriz, melhor filme internacional e melhor filme.

O principal prêmio do cinema mundial será entregue em 2 de março. Algumas das produções já podem ser assistidas no streaming, outras estão em exibição nos cinemas brasileiros e há aquelas que ainda não estão disponíveis.

Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2025

Confira abaixo a lista preparada por Zero Hora com as descrições de cada produção e onde assisti-las:

Categoria melhor filme

Veja quais filmes disputam o principal prêmio:

Ainda Estou Aqui

"Ainda Estou Aqui" recebe três indicações no Oscar 2025. Alile Dara Onawale / Divulgação

De Walter Salles. Representante brasileiro na premiação, o filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre sua família. Na obra, a protagonista Eunice Paiva, mãe do autor, lida com a dor do desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar.

Indicações? Melhor atriz (Fernanda Torres), melhor filme internacional e melhor filme.

Melhor atriz (Fernanda Torres), melhor filme internacional e melhor filme. Onde assistir? Em cartaz nos cinemas. Acesse a página do roteiro de cinema de Zero Hora ou as plataformas digitais de venda de ingresso para conferir os horários disponíveis em Porto Alegre. Não há previsão de data para entrar no streaming.

Veja o trailer:

Anora

Mark Eydelshteyn e Mikey Madison em "Anora". Neon / Divulgação

De Sean Baker. Filme norte-americano retrata história de uma profissional do sexo que se casa com um herdeiro, filho de oligarca.

Indicações? Melhor atriz, melhor direção, melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor montagem.

Melhor atriz, melhor direção, melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor montagem. Onde assistir? Em cartaz nos cinemas. Acesse a página do roteiro de cinema de Zero Hora ou as plataformas digitais de venda de ingresso para conferir os horários disponíveis em Porto Alegre. Não há previsão de data para entrar no streaming.

Veja o trailer:

A Substância

"A Substância" recebeu cinco indicações ao prêmio. Christine Tamalet / Divulgação

De Coralie Fargeat. Longa acompanha uma celebridade que, ao envelhecer, decide usar substância para se tornar uma versão mais jovem de si mesma.

Indicações? Melhor atriz (Demi Moore), melhor direção, melhor filme, melhor roteiro original, maquiagem e cabelo.

Melhor atriz (Demi Moore), melhor direção, melhor filme, melhor roteiro original, maquiagem e cabelo. Onde assistir? Por assinatura na MUBI e por aluguel na Apple TV.

Veja o trailer:

O Brutalista

Adrien Brodu e Felicity Jones em "O Brutalista". Universal / Divulgação

De Brady Corbet. No drama, arquiteto e esposa fogem da Europa para Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial.

Indicações? Melhor ator (Adrien Brody), melhor direção, melhor filme, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor trilha sonora original, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor montagem.

Melhor ator (Adrien Brody), melhor direção, melhor filme, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor trilha sonora original, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor montagem. Onde assistir? Estreia nos cinemas brasileiros em 20 de fevereiro.

Veja o trailer:

Conclave

Ralph Fiennes foi indicado para melhor ator. Diamond Films / Divulgação

De Edward Berger. Estrelado por Ralph Fiennes, de A Lista de Schindler (1993), e baseado em livro homônimo de Robert Harris, o filme retrata momento da escolha de um novo papa.

Indicações? Melhor ator (Ralph Fiennes), melhor filme, melhor atriz coadjuvante (Isabella Rossellini), melhor trilha sonora original, melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor direção de arte, melhor montagem.

Melhor ator (Ralph Fiennes), melhor filme, melhor atriz coadjuvante (Isabella Rossellini), melhor trilha sonora original, melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor direção de arte, melhor montagem. Onde assistir? Em cartaz nos cinemas. Acesse a página do roteiro de cinema de Zero Hora ou as plataformas digitais de venda de ingresso para conferir os horários disponíveis em Porto Alegre.

Veja o trailer:

Duna: Parte 2

Timothée Chalamet em "Duna: Parte 2". Warner Bros. / Divulgação

De Denis Villeneuve. Na sequência do sucesso, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a Fremen em busca de vingança contra os conspiradores que mataram seu pai e tomaram o trono de Arrakis.

Indicações? Melhor filme, melhor som, melhores efeitos visuais, melhor fotografia, melhor direção de arte.

Melhor filme, melhor som, melhores efeitos visuais, melhor fotografia, melhor direção de arte. Onde assistir? Por assinatura no Max.

Emilia Pérez

Musical com Karla Sofía Gascón e Selena Gomez levou 14 indicações ao prêmio. Netflix / Divulgação

De Jacques Audiard. No musical de drama, uma advogada auxilia um chefe de cartel a se aposentar dos negócios e desaparecer ao se tornar uma mulher.

Indicações? Melhor atriz (Karla Sofía Gascón), melhor direção, melhor filme, melhor filme internacional, melhor atriz coadjuvante (Zoe Saldaña), melhor trilha sonora original, melhor canção original (duas vezes, por El Mal e Mi Camino), melhor roteiro adaptado, melhor maquiagem e cabelo, melhor som, melhor fotografia, melhor montagem.

Melhor atriz (Karla Sofía Gascón), melhor direção, melhor filme, melhor filme internacional, melhor atriz coadjuvante (Zoe Saldaña), melhor trilha sonora original, melhor canção original (duas vezes, por El Mal e Mi Camino), melhor roteiro adaptado, melhor maquiagem e cabelo, melhor som, melhor fotografia, melhor montagem. Onde assistir? Estreia em 6 de fevereiro nos cinemas brasileiros.

Veja o trailer:

Nickel Boys

Filme é baseado do livro premiado de Colson Whitehead Amazon MGM Studios YouTube / Reprodução

De RaMell Ross. Baseado no romance de Colson Whitehead, ganhador do Prêmio Pulitzer, longa narra a amizade entre dois jovens afro-americanos ao enfrentar angustiantes momentos em reformatório na Flórida.

Indicações? Melhor filme e melhor roteiro adaptado.

Melhor filme e melhor roteiro adaptado. Onde assistir? Ainda não está disponível no Brasil.

Veja o trailer:

Um Completo Desconhecido

Timothée Chalamet concorre a melhor ator em "Um Completo Desconhecido". Searchlight Pictures / Divulgação

De James Mangold. Produção retrata a vida do cantor norte-americano Bob Dylan no início da carreira, em 1961.

Indicações? Melhor ator (Timothée Chalamet), melhor direção, melhor filme, melhor atriz coadjuvante (Monica Barbaro), melhor ator coadjuvante (Edward Norton), melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor som.

Melhor ator (Timothée Chalamet), melhor direção, melhor filme, melhor atriz coadjuvante (Monica Barbaro), melhor ator coadjuvante (Edward Norton), melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor som. Onde assistir? Estreia nos cinemas brasileiros em 27 de fevereiro.

Veja o trailer:

Wicked

Ariana Grande e Cynthia Erivo estrelam o musical "Wicked". Universal Pictures / Divulgação

De Jon M. Chu. Protagonizado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, filme é um prelúdio da história narrada em O Mágico de Oz. Na trama, Elphaba, Bruxa Má do Oeste, e Glinda, Bruxa Boa do Norte, se conhecem na universidade.

Indicações? Melhor filme, atriz (Cynthia Erivo) e atriz coadjuvante (Ariana Grande), trilha sonora original, melhor som, efeitos visuais, maquiagem e cabelo, figurino, direção de arte, montagem.

Melhor filme, atriz (Cynthia Erivo) e atriz coadjuvante (Ariana Grande), trilha sonora original, melhor som, efeitos visuais, maquiagem e cabelo, figurino, direção de arte, montagem. Onde assistir? Para aluguel no Amazon Prime Video e Apple TV.

Veja o trailer:

Categoria melhor filme internacional

Além do brasileiro Ainda Estou Aqui e o francês Emilia Pérez, concorrem:

A Garota da Agulha (Dinamarca)

"A Garota da Agulha" vai estrear no streaming brasileiro. Mubi / Divulgação

De Magnus von Horn. Filme se passa em 1919, na Copenhague pós-Primeira Guerra Mundial, onde uma jovem trabalhadora fica desempregada e grávida. Então, ela conhece o diretor de uma agência de adoção clandestina.

Onde assistir? Tem lançamento no Brasil marcado para esta sexta-feira (24), na plataforma de streaming MUBI.

Veja o trailer:

A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha)

Soheila Golestani, Mahsa Rostami e Setareh Maleki em "A Semente do Fruto Sagrado". Mares Filmes / Divulgação

De Mohammad Rasoulof. Apesar de ser escrito e dirigido por um iraniano, ambientado no Irã e falado em persa, o longa-metragem representa a Alemanha na premiação. Na trama, um juiz de instrução luta contra a paranoia em meio à agitação política em Teerã.

Onde assistir? Em cartaz em alguns cinemas brasileiros. Em Porto Alegre, está na Sala Eduardo Hirtz.

Veja o trailer:

Flow (Letônia)

"Flow" estreia em 30 de janeiro nos cinemas. Mares Filmes / Reprodução

De Gints Zilbalodis. Animação sem diálogos narra a história de um gato, que se junta a uma capivara, um lêmure, um pássaro e um cachorro depois que uma enchente destrói sua casa.

Onde assistir? Estreia em 30 de janeiro nos cinemas brasileiros.

Veja o trailer:

Categoria melhor animação

Além de Flow, que concorre como filme internacional, veja quais outros desenhos estão indicados:

Divertida Mente 2

"Divertida Mente 2" chega aos cinemas em junho. Disney/Pixar / Reprodução

De Kelsey Mann. Animação da Disney continua história da menina Riley, agora uma adolescente, lidando com novas emoções.

Onde assistir? Para aluguel na plataforma Disney Plus.

Veja o trailer:

Memórias de um Caracol

"Memórias de um Caracol" é uma animação em stop motion. IFC Films / Divulgação

De Adam Elliot. Um livro de memórias agridoce de uma mulher melancólica, uma colecionadora de caracóis, romances e porquinhos-da-índia se encontram.

Onde assistir? Filme ainda não está disponível no Brasil.

Veja o trailer:

Wallace & Gromit: Avengança

Animação está disponível na Netflix. Netflix / Divulgação

De Merlin Crossingham e Nick Park. Wallace inventa um "gnomo inteligente" que parece desenvolver uma mente própria.

Onde assistir? Filme está disponível na Netflix.

Veja o trailer:

O Robô Selvagem

No filme, o robô Roz precisa aprender a se adaptar ao ambiente ao seu redor. Universal Pictures / Divulgação

De Chris Sanders. Após um naufrágio, um robô inteligente fica preso em uma ilha desabitada.

Onde assistir? Filme está disponível no Prime Video e no Google Play Movies.

Veja o trailer:

Categoria melhor curta-metragem de animação

Veja quais curtas estão concorrendo no Oscar:

Beautiful Men

Animação não está disponível no Brasil. MUBI / Divulgação

De Nicolas Keppens. Três irmãos sem cabelo viajam para Istambul para realizar transplantes capilares.

Onde assistir? Não está disponível no Brasil.

In the Shadow of Cypress

Filme não está disponível no Brasil. Barfak Animation Studio / Reprodução

De Hossein Molayemi e Shirin Sohani. Um ex-capitão tem dificuldade de se relacionar com a filha.

Onde assistir? Não está disponível no Brasil.

Magic Candies

Filme japonês não está disponível no Brasil. The Animation Showcase / Divulgação

De Daisuke Nishio. Balas mágicas dão superpoder de conversa para criança.

Onde assistir? Não está disponível no Brasil.

Wander to Wonder

"Wander to Wonder" não está disponível no Brasil. Bantam Film / The Animation Showcase / Divulgação

De Nina Gantz. Após a morte do criador, personagens tentam sozinhos continuar programa de televisão para crianças.

Onde assistir? Não está disponível no Brasil.

Yuck!

Filme francês concorre ao melhor curta-metragem de animação. Miyu Distribution / The Animation Showcase / Reprodução

De Loïc Espuche. Menino lida com o primeiro beijo durante acampamento de verão.

Onde assistir? Não está disponível no Brasil.

Categoria melhor documentário

Sugarcane

Filme concorre a melhor documentário. Disney / Divulgação

De Emily Kassie e Julian Brave NoiseCat. Investigação sobre abusos e crianças desaparecidas em uma escola residencial indígena dá início a um acerto de contas na Reserva Sugarcane.

Onde assistir? Disponível no Disney+.

Além desse, outros documentários concorrem na categoria, mas ainda não estão disponíveis no Brasil:

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup D'etat

Categoria melhor documentário de curta-metragem

Nenhum das produções que concorrem estão disponíveis no país.

Death by Numbers

I am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra