Oscar 2025: confira as notas dos filmes indicados nos principais rankings

"Ainda Estou Aqui" foi indicado a melhor filme e melhor filme internacional no Oscar 2025. Alile Dara Onawale / Divulgação

O brasileiro Ainda Estou Aqui disputa o título de melhor filme no Oscar, mas, se depender da audiência, já foi eleito. No portal Rotten Tomatoes, um dos principais agregadores de críticas de produções audiovisuais, o longa aparece com 99% de aprovação do público.

Além dele, os concorrentes também apareceram bem avaliados nos sites que compilam pontuações: Letterboxd, IMDb e Rotten Tomatoes.

Confira as notas dos indicados:

"Emilia Pérez"

Dirigido por Jacques Audiard, está com 2.5 no Letterboxd, 6.3 no IMDb. Além disso, 76% dos críticos e 30% de audiência no Rotten Tomatoes.

"Ainda Estou Aqui"

Longa de Walter Salles levou 4.4 no Letterboxd e 8.9 no IMDb. Além disso, está com 95% de aprovação dos críticos e 99% de audiência no Rotten Tomatoes.

"Anora"

Filme de Sean Baker recebeu 4 estrelas (de cinco) no Letterboxd, nota 7.8 (de dez) no IMDb, 93% da aprovação de críticos especializados e 90% da audiência no Rotten Tomatoes.

"O Brutalista"

De Brady Corbet, o longa recebeu 4.1 no Letterboxd, 8.1 no IMDb. Também 93% de aprovação de críticos e 83% da audiência no Rotten Tomatoes.

"Um Completo Desconhecido"

Dirigido por James Mangold, filme tem nota de 3.6 no Letterboxd, 7,7 no IMDB. Além disso, 80% de aceitação entre os críticos de cinema e 96% da audiência no Rotten Tomatoes.

"Conclave"

De Edward Berger, longa tem nota de 3.9 no Letterboxd e de 7.4 no IMDb. No Rotten Tomatoes, está com 93% de aprovaçao entre os críticos especializados e 86% da audiência.

"Duna: Parte 2"

Longa de Denis Villeneuve está com nota de 4.4 no Letterboxd e 8.5 no IMDb. Além disso, levou 82% de aprovação entre os críticos e 95% da audiência no Rotten Tomatoes.

"Nickel Boys"

Baseado em livro premiado de Colson Whitehead e dirigido por RaMell Ross, o filme tem nota de 4.2 no Letterboxd, 7,7 no IMDb. Além disso, consta com aprovação de 90% de críticos e 77% da audiência no Rotten Tomatoes.

"A Substância"

Com Demi Moore, que concorre a melhor atriz, o filme tem pontuação de 3.8 no Letterboxd e 7.3 no IMDb. No no Rotten Tomatoes, tem 89% da aprovação crítica audiovisual e 75% da audiência.

"Wicked"