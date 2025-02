Justiça argentina rejeita acusações contra 3 dos 5 acusados pela morte de Liam Payne

A Justiça argentina rejeitou as acusações de homicídio culposo contra três dos cinco acusados pela morte do cantor britânico Liam Payne, o ex-membro da banda One Direction que morreu em um hotel em Buenos Aires em outubro, segundo a decisão judicial divulgada nesta quinta-feira (20).

Nores, que era amigo de Payne e seu representante na Argentina, esteve com ele até um pouco antes de sua morte, enquanto Martín e Grossi operavam como gerente e supervisor do hotel, respectivamente.

Payne caiu do terceiro andar do hotel CasaSur, localizado no bairro de Palermo, em Buenos Aires, no dia 16 de outubro. Segundo os resultados da autópsia, ele morreu de "múltiplos traumas" e "hemorragia interna e externa".