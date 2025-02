Sala Norberto Lubisco reabre nesta quinta-feira com sessão especial de “Dias Perfeitos”

Depois de mais de nove meses fechada, a Sala Norberto Lubisco reabre nesta quinta-feira (20), na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre. O espaço estava interditado desde maio do ano passado devido à enchente e passou por reformas ao longo desse período.

A Sala Norberto Lubisco era a última das salas de cinema da CCMQ que não havia sido reativada — tanto a Paulo Amorim quanto a Eduardo Hirtz retomaram as atividades ainda em 2024.

A reabertura da Norberto Lubisco marca o final do ciclo de restaurações da CCMQ. A Secretaria da Cultura (Sedac), responsável pelo espaço, também irá celebrar o momento nesta quinta-feira.

A partir das 16h, o evento Memória das Águas — o qual está incluso a reabertura da sala — também inaugura uma intervenção artística na Travessa dos Cataventos, que terá uma linha indicando o limite do Guaíba antes dos aterramentos, no século 19. Também será apresentada a nova maquete tátil do prédio da CCMQ.