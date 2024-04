O poema O louco, de Vaine Darde, será adaptado para as telas. O filme contará a história de um campeiro que enfrenta preconceito “por conversar com as ovelhas” e por cultivar girassóis “em devoção às abelhas”. Para a adaptação da obra, o cantor Cristiano Quevedo vive o personagem principal. Entre os vários intérpretes da poesia, estão Romeu Weber e Liliana Cardoso. A direção do filme é de Guilherme Suman, que também divide o roteiro com o irmão Thiago Suman. A produção é viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo de Canoas.