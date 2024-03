Danças gaúchas foram apresentadas no quadro do Dança dos Famosos, no programa Domingão com Huck, na RBS TV, no último domingo (24). Gabriela Prioli, Lexa, Matheus Fernandes e Michael Borges foram os artistas que dançaram ao som de Gaúcho Coração, de Cristiano Quevedo e Carlos Omar Vilella Gomes, e Milonga para as Missões, de Gilberto Monteiro. No cenário ao fundo, a imagem das ruínas de São Miguel das Missões.