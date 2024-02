Estrela de Barbie (2023) e uma das grandes responsáveis pelo frisson em torno do filme, Margot Robbie comentou o fato de não ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz para a premiação deste ano. Durante uma exibição do longa no Sindicato de Atores dos Estados Unidos (SAG) na noite de terça-feira (30), também falou sobre a não-indicação de Greta Gerwig, a diretora e co-roteirista da superprodução com discurso feminista.