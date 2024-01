Alguns atores passam anos, ou até décadas, sendo lembrados pelos papéis que desempenharam no passado. Nos últimos anos, esses artistas têm encontrado formas de reviver suas "épocas de ouro" nas redes sociais, com programas dedicados exclusivamente a lembrar de detalhes das antigas produções, como mostra reportagem do jornal O Globo desta semana.