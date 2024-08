Um quadro foi furtado do Bar Ocidente, em Porto Alegre, na madrugada do último domingo (18). Conforme o proprietário do estabelecimento, Fiapo Barth, a obra do artista gaúcho Mário Röhnelt (1950-2018) foi levada do estabelecimento por um casal durante a festa Blow Up. Agora, ele aguarda a devolução.