Nova exposição ocupará quarto andar da FIC, que atualmente abriga a mostra "No Drama", com trabalhos de Iberê Camargo

A Fundação Iberê Camargo (FIC) anunciou que deverá abrir um edital no início de novembro para definir a exposição que ocupará o quarto andar da sua sede, no número 2.000 da Avenida Padre Cacique, no primeiro semestre de 2018. Os projetos artísticos inscritos serão selecionados até o final deste ano.

O quarto andar da FIC atualmente abriga a mostra No Drama, com obras de Iberê Camargo. Os outros andares estão ocupados pela coletiva Vivemos na Melhor Cidade da América do Sul, cuja programação paralela inclui performances e shows que tem movimentado a Fundação nos finais de semana. As duas mostras podem ser visitadas aos sábados e domingos, das 14h às 19h, até o dia 17 de dezembro.