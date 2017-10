Finais de semana na Fundação Iberê Camargo têm levado milhares de pessoas ao salões do museu e às calçadas na frente do prédio

É revigorante ver a Fundação Iberê Camargo se reinventar no momento de sua maior crise: se há um ano a realidade era de demissões e menos dias de visitação, nos últimos meses o prédio tem recebido milhares de pessoas nos fins de semana em seus salões, além das calçadas e da beira do Guaíba à sua frente – nos dias de maior movimento, chegam a ser 2 mil pessoas.

E a média de público semanal já é maior do que no ano de abertura. Isso porque a programação, além das mostras, passou a dialogar com outras artes – em grande parte, por visão do diretor artístico Bernardo José de Souza. E a ideia é intensificar: