Até meados do século 19, a Cidade Baixa era tudo que se avistava do alto da colina da Matriz, com os olhos postos no horizonte em direção ao sul de Porto Alegre. Essa vasta região se desdobrava pelas bordas da paisagem, incluindo desde a área próxima ao Gasômetro até a Praça do Portão, passando pelo Areal da Baronesa e pela Olaria do Juca. No dia do aniversário de Porto Alegre, quero convidá-los a dar um passeio por essa que foi a segunda região a se desenvolver na Capital, tal como ela se apresentava dois séculos atrás, guiados por Ary Veiga Sanhudo, autor do livro Porto Alegre – Crônicas de minha cidade.