Uma história viva da música popular. É como os colegas chamavam o baterista Gabriel Krause na época em que ele estava na ativa, de tanta experiência que acumulou. Não é para menos. Ele conviveu com a maior parte dos músicos que animaram a Porto Alegre dos anos 1950 e 1960, tocando em grupos melódicos como Conjunto Mocambo, Primo e Seu Conjunto e Os Menestréis. No mais famoso deles, de Norberto Baldauf, chegou a dar canja em um baile, enquanto o baterista escapulia para tomar uma cerveja no balcão.