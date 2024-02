Mais antiga escola de formação de educadores do Rio Grande do Sul (fundada em 1869), o Instituto de Educação Flores da Cunha foi reaberto na última segunda-feira(19) após ficar oito anos de portas fechadas para a restauração do edifício histórico. Vocês sabem quem projetou o prédio da Avenida Osvaldo Aranha, junto ao Parque da Redenção, que é tombado como patrimônio histórico desde 1997?