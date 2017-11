Fundação Evangélica, 60 anos

Turma que concluiu em 1957 o curso ginasial na Fundação Evangélica, em Hamburgo Velho Não se aplica / Arquivo Pessoal

No final de 1957, 60 anos atrás, um grupo de moças concluía a 4ª série ginasial na Fundação Evangélica de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. Esta escola recebia alunas da região e, no internato, alunas de diferentes cidades do RS, de SC e de outros Estados. Naquela época, fazia-se uma prova no final da 5ª série do curso primário (admissão) que permitia o ingresso no curso ginasial, este com quatro anos de duração.

A escola também oferecia um curso de economia doméstica que preparava as moças para serem "eficientes esposas e donas de casa". No ginásio, havia aulas de português, latim, inglês e francês; matemática, física e química; geografia e história geral e do Brasil; educação física (vôlei, saltos em altura e em distância, corrida, lançamento de peso); e trabalhos manuais (artesanato em madeira, bordado e tricô). As alunas podiam ainda ter aulas de alemão, tênis e piano. Kurt G. H. Schmeling, diretor e professor de matemática, de vez em quando projetava imagens de arquitetura e discorria sobre história da arte. Teatro e excursões subindo morros, tomando banho de rio ou cascata e até acampando à noite também eram práticas comuns.

As participantes lembram que voltavam exaustas, mas muito felizes. Uma vez por ano, havia um campeonato interséries de vôlei que incluía as alunas "mais velhas" do curso de economia doméstica. Da 2ª série, quando tinha 13 anos, Vera Müller recorda: "Tínhamos uma boa equipe e, em segredo, montamos um uniforme diferente daquele do colégio. Vencemos!!! Felizes da vida, saímos correndo pela escola e demos inúmeras badaladas no sino que marcava os horários das atividades da escola. Acabamos levando uma carraspana. Esse era o sinal de que havia incêndio na escola!"

Essa turma vai se reencontrar no dia 8, quarta-feira, a partir das 14h30min, para um chá no Buffet Paulinho Pilatti, no prédio da Fenac, em Novo Hamburgo. Interessadas podem fazer contato pelos fones: (51) 99361-4824 com Gladis Lutz; (51) 99916-5639 com Schirley Bruxel, e ainda no (51) 98133-8348 com Vera Müller.

Instituto de Educação 1957/1967

Alunas formadas nos cursos ginasial e de magistério em 1967 e 1957 Não se aplica / Arquivo Pessoal

No próximo sábado, dia 11, a Associação dos Ex-Alunos do Instituto de Educação General Flores da Cunha (IE) promoverá a Comemoração dos jubileus de Ouro (50 anos) e de Diamante (60 anos) das alunas formadas nos cursos ginasial e do magistério em 1967 e 1957, respectivamente.

Será realizada uma missa, às 10h, na Capela do Nosso Senhor do Bom Fim (Avenida Osvaldo Aranha, 462, em frente ao IE) e, ao meio-dia, haverá um almoço de confraternização no Piatto Grill Restaurante (Osvaldo Aranha, 1.230).

As organizadoras solicitam que as formadas dessas datas confirmem suas presenças pelos fones: (51) 99958-6238 com a professora Irene ou (51) 99336-4833 com a professora Silvia Helena.