Nega Lú é uma das personagens retratadas no livro de Paulo Palombo Pruss Benjamin Jorge / Acervo grupo Nuances,reprodução livro Esquina Maldita

No Facebook, Paulo Palombo Pruss criou, no ano de 2000, um perfil chamado Porto Alegre Personagens, através do qual resgatava histórias de pessoas e locais que marcaram o século 20 na capital gaúcha. O sucesso foi grande e imediato. O trabalho, resultado de anos de dedicação e pesquisa, é fruto da paixão de Pruss pela cidade, por suas figuras divertidas, curiosas e interessantes e por cenários memoráveis que deixaram saudade.

Não satisfeito com a repercussão na rede social, o escritor decidiu dar um passo além, reunindo, no livro Porto Alegre de Todos os Tempos (100 pág., Farol 3 Editores), 22 passagens da nossa cidade, protagonizadas por nomes como Oddone Greco, Bataclan, Carlos Nobre, Nega Lú, Terezinha Morango e Gilda Marinho e lugares inesquecíveis como Bar João, Zé do Passaporte, Ao Belchior e Café Rian.

São cem páginas de crônicas repletas de detalhes dos quais muitos são desconhecidos do público. O livro será lançado no dia 9, próxima quinta-feira, a partir das 18h, na Padaria e Confeitaria Dom Felipe (Rua Felipe Camarão, 718, Bom Fim). Informações: paulopruss@hotmail.com

Luteranos em Arroio do Meio

A Casa do Museu de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, realiza uma mostra alusiva aos 500 anos da Reforma Luterana, de Martinho Lutero. O imóvel foi erguido em 1918 para abrigar o consultório e residência do dr. Von Eckel e, em 1951, foi comprado pelo município para instalar a prefeitura, que ali funcionou até 1974.

De 1994 a 1997, foi usado como Casa de Cultura e Biblioteca Pública Municipal. Já entre 1998 e 2008, sediou a Secretaria de Educação e Cultura.

