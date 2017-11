Desde 2014, a Guarda pode usar armas, mas, a partir deste ano, a utilização se tornou fundamental para que o efetivo participe mais ativamente da segurança do município. O treinamento é uma parceria com o Exército Brasileiro, que disponibiliza a linha de tiro localizada no 3º Batalhão de Comunicações do Exército, no bairro Serraria, zona sul da Capital. O curso é ministrado por instrutores internos capacitados em temas como encaminhamento de ocorrências, local de crime, isolamento e preservação, abordagem com cidadania a pessoas com necessidades especiais, inteligência nas guardas Municipal e Comunitária, aspectos jurídicos da abordagem policial, abordagem a suspeitos a pé e em veículos e uso de algemas. Os guardas municipais também participaram de outras modalidades de cursos: Polícia Cidadã, Aspectos Práticos, junto à Academia Integrada de Segurança Pública do Estado, Operação com Barreira, ministrado pela EPTC, e Videomonitoramento, ministrado pelo Departamento de Comando e Controle Integrado do governo do Estado. Do efetivo de 469 agentes, 34 são mulheres e 240 têm porte de arma.