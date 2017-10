Hoje, quando o Grêmio entrar no gramado da Arena para dar mais um passo importante em sua gloriosa trajetória, um gremista estará especialmente emocionado. O artista plástico Vitório Gheno é torcedor desde criança, quando pulava o muro do pátio da sua casa, na Rua 24 de Outubro, que dava fundos para o antigo Prado Velho, ao lado de onde estava localizado o Estádio da Baixada, próximo do cruzamento das Avenidas Goethe e Mostardeiro. Essa antiga ligação afetiva está dando um novo fruto.

No próximo dia 9, haverá o pré-lançamento de um álbum, para convidados, com edição limitada, idealizado pela produtora cultural Nádia Raupp Meucci. São quatro gravuras com dimensões de 40cm x 55cm, impressas em papel importado de algodão, reproduzindo quatro tempos históricos do Grêmio: a fundação, a Baixada, o Olímpico e a Arena. Para o próximo ano, está prevista uma segunda etapa do projeto: o livro O Grêmio do Gheno, com todas as obras que o artista pintou sobre o seu time do coração.