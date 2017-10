Venturini

Antônio Venturini e Catherine Copette, que nasceram em Gemona, província de Udine, saíram da Itália em novembro de 1882, com os filhos Madalena, Germanico e Geovani. Chegaram ao Rio de Janeiro ainda em 1882 e, no Núcleo Norte (atual Ivorá), em 25 de setembro de 1883.

No Brasil, nasceram Francisco, Antônio, José e Maria. O 2º Encontro da Família Venturini, de Ivorá, será no dia 5, domingo, na comunidade de Linha Quarta Norte, em Silveira Martins, onde está o Santuário Nossa Senhora da Saúde, padroeira da 4ª Colônia de Imigração Italiana no Estado. Haverá recepção a partir das 9h, missa às 10h30min, almoço às 11h30min e baile das 14h às 18h.

Contatos e mais informações com Vera, (51) 98465-4549, ou Eli, (55) 3211-2411 e (55) 98403-0150.

Rosset

No próximo domingo, dia 5, em São Valentim, os descendentes de Francesco Rosset e Maria Moro vão celebrar o 9° Encontro da Família Rosset. Vindos da comuna de Trichiana, na província de Belluno, no Vêneto Italiano, aportaram no Brasil em 1878, onde fixaram residência no interior de Farroupilha. Francesco e Maria vieram da Itália com seis filhos: Angelo, Antonio, Domenico, Fiorentina, Giovani e Tonina.

Contato e mais informações com Arlindo, (51) 99905-1233, Cassiano, (54) 99667-8724, ou Jaime, (54) 99128-3430.

Schmidt

A família Schmidt, de Rio Grande, realizará seu encontro na próxima sexta-feira, dia 3, no Lira Apart Hotel, na Praia do Cassino. São os descendentes de Johannes Gottlieb Von Schmidt, um dos 70 alemães trazidos de Hamburgo, Alemanha, por Gustavo Poock, em 1876, para fundar a fábrica de charutos Poock, em 1881. Durante 50 anos, esse imigrante trabalhou nesta fábrica sem faltar um só dia, grande orgulho para a família. A fábrica encerrou suas atividades no final da II Guerra Mundial, graças à hostilidade dos moradores da cidade, que a depredaram por ser de proprietário germânico.

Garcia

No próximo sábado, dia 4, haverá, em Passo Fundo, o Encontro da Família Garcia. São oito irmãos (cinco homens e três mulheres), filhos de Pedro Garcia e Maria de Paula Garcia (in memoriam).

Os Garcia estão estabelecidos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sergipe e Bahia. Contato com Sílvio, pelo e-mail garciapaula.g@hotmail.com

Contabilistas, 1977

Os "Contabilistas 77", da antiga Escola Estadual de 2º Grau de Jaguari, hoje Instituto Estadual de Educação Professora Guilhermina Javorski, irão comemorar 40 anos de formatura no dia 4 (sábado). A formatura dos 69 estudantes aconteceu no Cine Teatro Ideal, em 17 de dezembro de 1977, e o baile foi no Salão dos Espelhos do Clube União de Jaguari. No dia, haverá uma visita à escola, seguida de carreata até a Chácara Bela Vista, da família Dri, onde acontecerá a confraternizarão com almoço e diversas atividades.